“Вовина тысяча” за вакцинацию от ковид вдохновила создателей мемов и “фотожаб” (фото)

Вот уж порадовал так порадовал украинцев наш президент Владимир Зеленский! Не много не мало, а целую тысячу пообещал за вакцинацию от ковид! Правда, как поговаривают злые языки, получат эти сказочные деньги далеко не все, да и потратить их можно не на все подряд, но сам факт! По крайней мере, сетевых шутников он очень даже вдохновил.

Итак, не прошло и суток, как глава государства выступил с видеообращением, в котором объявил о начала работы аттракциона “невиданная щедрость” от государства, как интернет буквально взорвался шквалом шуток, мемов и фотоприколов (“фотожаб”) на тему “Эх, заживем теперь!” и “Нелегкий выбор антиваксов”.

“Одесская жизнь” собрала самые забавные и показательные.

А тысяча-то Юлина!

И первое, что пришло в голову большинству: а ведь когда-то что-то подробное уже у нас было? Ну-ка, ну-ка… Точно: ведь еще в 2008 году тогдашняя премьер Юлия Тимошенко также обещала какую-то тысячу… И даже что-то кому-то выплачивали… Да, ковида в те времена не было, но было очень много вкладчиков еще советского Сбербанка. Помнится, тогда “Юлину тысячу” из госбюджета раздали более чем 6 миллионам граждан, на что ушло почти 6 миллиардов гривен. Кстати, столько же планируется потратить и сейчас на выплаты вакцинированным.

Так, стало быть, идею кто-то у кого-то позаимствовал?

Антивакцинаторы перед нелегким выбором

Надо полагать, “Вовина тысяча” заставит задуматься не одного противника вакцинации. Во всяком случае, сетевые “приколисты” в этом уверены:

Богатство или головная боль?

С одной стороны, неожиданное богатство – это приятно, но есть и другое мнение на этот счет. Селяне, например, в недоумении:

И да: на что там планируется тратить “Зе-денежки”? На спортзалы, кино и путешествия по стране? А как же так – про рестораны-пабы и прочий общепит позабыли?

Да и мошенникам наверняка идея президента придется по душе:

Но все же большинство согласно, что денежный бонус – это хорошо. Особенно ко Дню святого Николая. Только вакцинируйтесь, ребята!

Киногерои тоже оценили важность вакцинации:

С чего все начиналось:

Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против COVID-19. Украинцы смогут получить эти деньги через приложение ДИЯ и использовать их на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки.

Согласно плану, программа стартует с 19 декабря 2021 года.

Что ж, как говорится, поживем-увидим…

Фото из соцсетей и открытых источников