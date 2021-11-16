На одесских мусорных баках появятся наклейки с QR-кодами: зачем они нужны

Уже в ноябре 2021 г. часть одесских мусорных баков оснастят наклейками с QR-кодами. Отсканировав его можно будет узнать. Отсканировав код, можно будет узнать название оператора, его контактные телефоны и график опорожнения бака.
Новость о такой инновации в сфере сбора и вывоза мусора сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.
Информационные таблички улучшат обслуживание
По мнению чиновника, такая мера позволит улучшить сервис предприятий, занимающихся вывозом мусора в Одессе.
Люди смогут легко определять кто ответственен за обслуживание каждого мусорного бака и при необходимости быстро связаться с оператором.
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В Одессе много других новшеств в сфере сбора и вывоза мусора
Правда, пока новшество коснется только мусорных баков, принадлежащих коммунальному предприятию «Одесскомунтранс». Но со временем, как уверил Дмитрий Жеман, такие наклейки появятся на всех мусоросборных контейнерах Одессы.
Вице-мер также отметил прогресс города в деле организации сбора мусора. В Одессе появляются подземные комплексы, многие мусорные баки уже спрятаны в экобоксы, открываются новые пункты сбора крупногабаритного мусора.
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