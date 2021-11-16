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Одесситка получила свой первый загранпаспорт в 104 года

Одесситка получила свой первый загранпаспорт в 104 года

Одесская долгожительница – 104-летняя София Цуркан – получила свой первый загранпаспорт, чтобы пройти лечение за границей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы Одесской области.

Загранпаспорт женщине выдали сегодня, 16 ноября, в Киевском районном отделе Одессы ГУ ГМС Украины в Одесской области.

Как рассказали в ведомстве, София Цуркан – коренная одесситка. Она всю свою жизнь жила и работала в Одессе и ни разу не покидала пределы страны. Но возникшие с возрастом проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за границей. В этой связи дочь Софии Цуркан обратилась в управление Миграционной службы с просьбой оформить ее маме выездное оформление загранпаспорта.

Отметим, что пожилую женщину приняли на оформление загранпаспорта по льготам, поскольку ей более 80 лет.

Ранее мы рассказывали, что житель Беляевского района Одесской области получил свой первый паспорт гражданина Украины в возрасте 85 лет.

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Фото пресс-службы ГУ ГМС Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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