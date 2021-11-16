Больше не “слуга”: одесского нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента

Народного депутата из Одессы Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента “Слуга народа”.
Такое решение члены фракции приняли накануне во время съезда, сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
По словам Палийчук, Дмитрука также планируют убрать из комитета до правоохранительной деятельности.
Стоит отметить, что слухи о том, что Артем Дмитрук попрощается со “слугами”, циркулировали уже давно. Так, нардеп перестал голосовать с монобольшинством и периодически критиковал власть. А не так давно еще и вступил в новое межфракционное объединение в парламенте экс-спикера Дмитрия Разумкова.
“Слуга народа” уже не та?
Сам же Артем Дмитрук, комментируя свое исключение из фракции “Слуга народа”, заявил, что партии Зеленского “уже не та”.
“Деятельность “слуг” за 2 года – это провал и глобальный обман всех жителей нашей страны”,
– цитирует нардепа Телеграм-канал PavlovskyNEWS.
По его словам, провластная партия так и не показала никакого взаимодействия с людьми на местах и не выполнила даже самые простые свои обещания.
“Самое страшное, что может для меня произойти, если одесситы, которые за меня голосовали, поставят мне минус или соберут подписи о недоверии ко мне. А то, что происходит в стенах парламента, где такие спецы своего дела, как Корниенко (экс-глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко – ред.), например, принимают какие-то решения, меня это мало интересует. Моя деятельность и отношение к людям не поменяются”,
– подчеркнул Дмитрук.
Помимо этого, на своей странице в соцсети нардеп перечислил свои претензии к главе государства: закрытие “неугодных” телеканалов, тарифный геноцид, выдвижение на стратегически важные должности некомпетентных лиц, а также “организацию пышных торжеств и парадов в то время, когда наши военные нуждаются в средствах для обеспечения жизненно важных вопросов”.
Артем Дмитрук – нардеп скандальный?
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук может быть исключен из депутатской фракции “Слуга народа”. По словам главы фракции Давида Арахамии, Дмитрук “виляет от фракции” и “те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые”.
Напомним, владелец нескольких спортивных клубов Артем Дмитрук был избран в Верховную Раду по округу №133 в Киевском районе Одессы.
Стоит отметить, что Дмитрук стал фигурантом нескольких скандалов. Так, охрана нардепа избила инвесторов жилкомплекса “Набережный квартал”, которые пришли к нему на прием, а строители ЖК на Жаботинского заявили о рейдерском захвате объекта нардепом.
Также ранее стало известно о том, что Дмитрука покинули помощники-общественники якобы из-за того, что нардеп дал интервью пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который находится под санкциями СНБО.
“Одесская жизнь” о “Слугах народа”:
- Партия Зеленского создает женское движение;
- Одесский облсовет возглавил “слуга народа”;
- “Слуга народа” инициирует увольнение губернаторов.