Больше не “слуга”: одесского нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента

Такое решение члены фракции приняли накануне во время съезда, сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

По словам Палийчук, Дмитрука также планируют убрать из комитета до правоохранительной деятельности.

Стоит отметить, что слухи о том, что Артем Дмитрук попрощается со “слугами”, циркулировали уже давно. Так, нардеп перестал голосовать с монобольшинством и периодически критиковал власть. А не так давно еще и вступил в новое межфракционное объединение в парламенте экс-спикера Дмитрия Разумкова.

“Слуга народа” уже не та?

Сам же Артем Дмитрук, комментируя свое исключение из фракции “Слуга народа”, заявил, что партии Зеленского “уже не та”.

“Деятельность “слуг” за 2 года – это провал и глобальный обман всех жителей нашей страны”,

– цитирует нардепа Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

По его словам, провластная партия так и не показала никакого взаимодействия с людьми на местах и не выполнила даже самые простые свои обещания.

“Самое страшное, что может для меня произойти, если одесситы, которые за меня голосовали, поставят мне минус или соберут подписи о недоверии ко мне. А то, что происходит в стенах парламента, где такие спецы своего дела, как Корниенко (экс-глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко – ред.), например, принимают какие-то решения, меня это мало интересует. Моя деятельность и отношение к людям не поменяются”,

– подчеркнул Дмитрук.

Помимо этого, на своей странице в соцсети нардеп перечислил свои претензии к главе государства: закрытие “неугодных” телеканалов, тарифный геноцид, выдвижение на стратегически важные должности некомпетентных лиц, а также “организацию пышных торжеств и парадов в то время, когда наши военные нуждаются в средствах для обеспечения жизненно важных вопросов”.

Артем Дмитрук – нардеп скандальный?

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук может быть исключен из депутатской фракции “Слуга народа”. По словам главы фракции Давида Арахамии, Дмитрук “виляет от фракции” и “те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые”.

Напомним, владелец нескольких спортивных клубов Артем Дмитрук был избран в Верховную Раду по округу №133 в Киевском районе Одессы.

Стоит отметить, что Дмитрук стал фигурантом нескольких скандалов. Так, охрана нардепа избила инвесторов жилкомплекса “Набережный квартал”, которые пришли к нему на прием, а строители ЖК на Жаботинского заявили о рейдерском захвате объекта нардепом.

Также ранее стало известно о том, что Дмитрука покинули помощники-общественники якобы из-за того, что нардеп дал интервью пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который находится под санкциями СНБО.

“Одесская жизнь” о “Слугах народа”: