Сложный пожар на базе отдыха в Грибовке потушен: подробности

Более четырех часов боролись с огнем пожарные на базе отдыха «Лаванда» в поселке Грибовка (Одесская область), загоревшейся 15 ноября.
В сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области сказано, что 15 ноября, в 21 часов 17 минут, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха «Лаванда», по адресу: село Грибовка, улица Средняя, 1.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажный деревянный дом.
Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.
Была организована подача воды из пожарного водоема, который находился в соседней базе отдыха, и подвозом из реки Барабой.
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В результате пожара огнем уничтожен деревянный дом, частично повреждена крыша и 3 комнаты в двух рядом расположенных домах.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 01 часов 17 минут на площади 300 м.кв.
От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 40 спасателей.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что В Грибовке сильный пожар – горит база отдыха, огонь может перейти на соседние здания.
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Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области