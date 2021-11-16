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Сложный пожар на базе отдыха в Грибовке потушен: подробности

Сложный пожар на базе отдыха в Грибовке потушен: подробности

Более четырех часов боролись с огнем пожарные на базе отдыха «Лаванда» в поселке Грибовка (Одесская область), загоревшейся 15 ноября.

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В сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области сказано, что 15 ноября, в 21 часов 17 минут, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха «Лаванда», по адресу: село Грибовка, улица Средняя, ​​1.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажный деревянный дом.

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.

Была организована подача воды из пожарного водоема, который находился в соседней базе отдыха, и подвозом из реки Барабой.

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В результате пожара огнем уничтожен деревянный дом, частично повреждена крыша и 3 комнаты в двух рядом расположенных домах.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар ликвидирован в 01 часов 17 минут на площади 300 м.кв.

От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 40 спасателей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что В Грибовке сильный пожар – горит база отдыха, огонь может перейти на соседние здания.

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Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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