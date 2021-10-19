Понедельник, 18 октября 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями.
В одесском кафе внезапно умер 17-летний парень
Под Одессой мужчина поджег свой дом и подорвал себя гранатой
Украина купила ледокол, мы разбирались, зачем он нужен стране?
В Одессе похитители кабелей устроили короткое замыкание на подстанции и остановили движение двух маршрутов трамвая
На Первой Заставе самоубийца бросился под поезд и пассажирам пришлось ехать до вокзала на общественном транспорте
На Киевщине житель Одесской области напал с топором на многодетную мать
Мы разбирались, какая ответственность предусмотрена за уклонение от воинского учета
В «Одесских историях» рассказывали как запускали трамвай от вокзала до Ланжерона
и следили, как город живет после перехода в красную зону:
- Дежавю по-одесски: наше «краснозонное «открыто-закрыто» (фоторепортаж)
- Одесса в «красной» зоне: как работает рынок «7-й километр»
- Одесса в «красной зоне»: как работают торговые центры
- Одесса в красной зоне: какие штрафы за нарушение правил карантина?
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