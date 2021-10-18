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Одесса в «красной зоне»: как работают торговые центры

Одесса в «красной зоне»: как работают торговые центры

“Эпицентр”, “Cити-центр”, “Ривьера” решили следовать номе закона и будут обслуживать посетителей только при наличии сертификатов о вакцинации или “свежих” ПЦР-тестов.

Одесские торговые центры готовы работать в «красной зоне» карантина

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Так, в официальном инстаграм-аккаунте Сити-центра сказано, что на входе в этот ТРЦ необходимо предъявить COVID-сертификат о полном курсе вакцинации или цифровой сертификат о негативном результате теста на коронавирус при выздоровлении.

В ТРЦ «Ривьера» часть торговых точек работают в обычном режиме, другая – с ограничениями. В обычном режиме работают:

  • Ашан, аптеки, продовольственные могазаины, зоомагазины, отделение банка;
  • Шопинг-галереи, кинотеатр обслуживают посетителей если у них есть зеленый ковид-сертификат.

Фудкорт работает так:

  • Если есть зеленый ковид-сертификат – в обычном режиме;
  • если сертификата нет – в режиме «на вынос».

Информационные листки в «Эпицентре» сообщают, что вход в магазины сети разрешен только при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, негативного результата тестирования на COVID-19, экспресс-теста на определение антигена коронавирусу  (не более 72 часов), международного, внутреннего или иностранного сертификата , подтвержденного с помощью приложения «Дия».

В социальных сетях одесситы сообщают, что такие же требования к посетителям выдвигают торгово-развлекательные центры «Остров» и Fontan Sky.

Одесситы скептически отнеслись к ограничениям, а полиция штрафует нарушителей карантина

Что касается жителей города, то в комментариях в социальных сетях мало кто одобряет карантинные ограничения. Большинство сыплют проклятьями, причем в нецензурной форме. И некоторые высказывают пессимизм в отношении того, как долго в ТРЦ будут соблюдать ограничения, высказываясь в духе, мол, как увидят снижение продаж, быстро перестанут быть принципиальными, и пустят всех.

Также посетители ТРЦ рассказывают, что зачастую продавцы в магазинах интересуются наличием сертификата лишь устно, и верят, что он есть на слово.

В тоже время многие сообщают, что видели, как полиция проверяет в торговых центрах у работящих продавцов наличие сертификатов. Если covid-сертификата нет, работника торговли штрафуют.

Читайте также, какие штрафы за нарушение правил карантина в «красной зоне».

Ранее мы рассказывали, как соблюдают карантинные требования в общественном транспорте, торговых точках и на Новом рынке.

Также мы сообщали, как работает в условиях «красной зоны» одесский промтоварный рынок «7 километр».

Напомним, что с 18 октября 2021 года Одесса и область перешли в «красную» карантинную зону. Нахождение в ней налагает ограничения на работу объектов торговой и социальной сферы, общественного транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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