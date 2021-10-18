Новости Одессы и Одесской области

На Первой Заставе самоубийца бросился под поезд: пассажиры не доехали до вокзала

На Первой Заставе самоубийца бросился под поезд: пассажиры не доехали до вокзала

На станции Застава-1 пассажирский поезд Ковель-Одесса сбил человека. Состав не доехал до вокзала Одесса-Главная совсем немного. Большинство пассажиров добрались до мест назначения общественным транспортом.

Подписаться

Из-за инцидента на время закрыли Дальницкий переезд. Водителям автомобилей пришлось его объезжать.

В Одессе поезд сбил человека

В Одесской областной полиции пояснили, что происшествие произошло сегодня, 18 октября, около 10:00. На неизвестного мужчину наехал пассажирский поезд. Тот от полученных травм скончался на месте.

Полицейские ссылаются на показания машиниста, что гражданин лег на рельсы перед приближающимся локомотивом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел.

Сейчас полные обстоятельства трагедии и личность потерпевшего устанавливает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что 5 октября, на железнодорожной станции Одесса – Поездная пассажирский поезд сбил насмерть неизвестного мужчину.

Перед этим, 28 сентября, в Одессе под Ивановским мостом под колесами электропоезда погиб мужчина, кативший через рельсы мопед.

А возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть мужчину. По словам очевидцев происшествия, парень был в наушниках, когда пересекал колеи и, вероятно, просто не услышал приближения состава

Еще новости о происшествиях на железной дороге в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить