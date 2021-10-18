На станции Застава-1 пассажирский поезд Ковель-Одесса сбил человека. Состав не доехал до вокзала Одесса-Главная совсем немного. Большинство пассажиров добрались до мест назначения общественным транспортом.

Из-за инцидента на время закрыли Дальницкий переезд. Водителям автомобилей пришлось его объезжать.

В Одессе поезд сбил человека

В Одесской областной полиции пояснили, что происшествие произошло сегодня, 18 октября, около 10:00. На неизвестного мужчину наехал пассажирский поезд. Тот от полученных травм скончался на месте.

Полицейские ссылаются на показания машиниста, что гражданин лег на рельсы перед приближающимся локомотивом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел.

Сейчас полные обстоятельства трагедии и личность потерпевшего устанавливает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что 5 октября, на железнодорожной станции Одесса – Поездная пассажирский поезд сбил насмерть неизвестного мужчину.

Перед этим, 28 сентября, в Одессе под Ивановским мостом под колесами электропоезда погиб мужчина, кативший через рельсы мопед.

А возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть мужчину. По словам очевидцев происшествия, парень был в наушниках, когда пересекал колеи и, вероятно, просто не услышал приближения состава

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