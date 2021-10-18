В Украине приняли закон, согласно которому резервистов могут призывать без мобилизации. Если на фронте будет обострение военных действий, то государство объявит «особый период» для призыва. Поэтому важно, чтобы военнообязанные украинцы вовремя становились на воинский учет.

Давайте разберемся, какая предусмотрена ответственность, если не встать на воинский учет.

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Какие есть сроки, чтобы встать или сняться с воинского учета?

Если призывник, военнообязанный или резервист сменил место жительства, то он обязан сообщить об этом в территориальный центр комплектования (комиссариат) в течение 7 дней. Также нужно обязательно сообщить, если:

изменилось семейное положение

поменялось место учебы

изменилась работа

поменялась должность

изменилось состояние здоровья

Сообщить можно лично или через приложение «Дія».

Если выезжаете из страны на срок более 3 месяцев, то нужно обязательно сняться с воинского учета. Кроме того, в военное время запрещено менять место жительства без разрешения руководителя территориального центра комплектования.

Что будет, если вовремя не встать на воинский учет?

Весной 2021 года Верховная Рада существенно повысила штрафы за нарушение правил воинского учета, а также за утрату военных документов.

Призывники, военнообязанные и резервисты теперь заплатят от 510 до 850 гривен, если нарушат сроки для постановки на учет или не сообщат об изменениях, связанных с работой, учебой, семейным положением. За повторное нарушение правил учета штраф будет от 850 до 1700 гривен.

За умышленную порчу, небрежное хранение или утрату приписных удостоверений, военных билетов и временных удостоверений военнообязанных — штраф от 510 до 850 гривен.

А если не встал на воинский учет, это могут расценить как уклонение от службы?

Могут. Только это не уклонение от службы, а уклонение от учета. В Уголовном кодексе есть специальная статья, которая предусматривает штраф от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы сроком до 1 года за уклонение от воинского учета.

Эту меру применяют, если призывник, военнообязанный или резервист уклонился от учета после предупреждения, которое ему сделал руководитель территориального центра комплектования (комиссариата). То есть когда человек знает, что нужно встать на учет, его об этом предупреждали, но он этого не делает. В этом случае возбуждают уголовное дело.

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Фото: zaxid.net, khovk.org