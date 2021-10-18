В Одессе неизвестные пытались проникнуть на электроподстанцию, чтобы украсть провода, из-за чего случилось короткое замыкание. В результате было временно приостановлено движение двух трамваев в сторону поселка Котовского.
Как сообщили на одесском коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», в настоящее время движение трамваев №1 и №7 восстановлено в полном объеме.
«Причиной выхода из строя электроподстанции стало проникновение в ее помещение неизвестных. Мародеры пытались украсть провода, находящиеся под напряжением, в результате чего произошло короткое замыкание»,
– пояснили случившееся коммунальщики.
Сообщается, что на место вызвали полицию.
Напомним, сегодня утром, 18 октября, в Одессе было временно приостановлено движение трамваев №1 и №7.
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Фото: «Одесские электросети»