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Дежавю по-одесски: наше «краснозонное «открыто-закрыто» (фоторепортаж)

Дежавю по-одесски: наше «краснозонное «открыто-закрыто» (фоторепортаж)

С очередной всех нас «красной зоной» в Одессе, о которой, кстати, предупредили задолго до ее наступления. С ощущением очередного дежавю бросились мы в центр города, дабы выяснить, что же у нас в этом смысле работает из «нееды».

В Одессе – очереди у банков, а магазины работают «по собственным графикам»

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Дежавю усилилось, когда практически сразу создалось ощущение, что «мы все это уже проходили», причем неоднократно. Впрочем, есть и новшества по сравнению с предыдущими локдаунами, строгими и не очень карантинами и всем таким прочим.

Сразу бросились в глаза очереди, выстроившиеся у банков. Эта картина уже очень и очень знакома.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-15

В обычном режиме работают зоомагазины (это понятно), точки торговли мобильниками и аксессуарами к ним.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-2
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-3
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-4
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-5
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-6

Далее – выяснение, что из «нееды» открыто, что закрыто.

Яркий пример – Пассаж: какие-то магазинчики открыты, какие-то закрыты, какие-то (опять же, и это мы проходили) – «только по заказам». А это, считай, почти открыто. В кафешке за столиками в Пассаже сидят себе люди.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-7

Попробовала «сунуться» в один из супермаркетов с маской на подбородке – номер не прошел: человек на входе предупредил, что без маски в магазин он меня не пустят.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-22

В супермаркете

Одесские «краснозонные» кафешки-магазины: открыто, закрыто, только с сертификатом

Столики-сиденья рядом с кафе на улицах не убраны и не перевязаны всякими там оградительными лентами, как это иногда бывало в прошлые наши красные зоны. Людей за столиками немного, но «зона» здесь – ни при чем: ситуация фиксировалась в первой половине дня понедельника. Рабочий день.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-14

Привычные очереди у «Макдональдса», трудится вовсю «Одесская ярмарка». Такая же ситуация и на других улицах с уличными кафе. Все это называется «на вынос».

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-8

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-9

Вообще ситуация на понедельник в центре города такая: работают многие магазины.

Собственно, полностью перекрыт лишь проход в ТЦ «Европа». Надпись «карантин» напомнила, что мы таки в «зоне», и у нас таки ситуация – очень «не очень». Работает в ТЦ «Европа» только продуктовая «Таврия».

Из новшеств, которых мы раньше не знали: объявление на некоторых торговых точках, что сюда впускают только людей с COVID-сертификатами, сертификатами с негативным результатом теста на коронавирус или документом о выздоровлении.

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-11

В одесскую маршрутку – только в маске?

На конечной остановке маршруток №175 и №185 заглянула внутрь салонов собирающихся отправиться в путь маршрутных такси. Здесь тоже без всяких изменений. Ситуация такая же, как была, к примеру, неделю назад. Кто-то – в масках, кто-то «плевать на них хотел».

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-12

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-13

«Красная» зона и рыночное разнообразие

А что на Новом базаре? У входа со стороны Торговой – предупреждение, что вход без масок запрещен. И люди их таки надевают. На территории рынка обычно опускают на подбородок или прячут в карман. Впрочем, во многих торговых точках на рынке вас их все равно заставят надеть.

Некоторые ларьки с промтоварами открыты, другие уже закрыты. В тех, что открыты, услышала: покупайте сейчас, нам придется закрыться.

Ряды со стройматериалами практически полностью закрыты, многие торговые точки здесь вывесили на дверях объявление, что теперь (в очередной раз!) они работают только под заказы.

На рынке купить стаканчик кофе можно, но уже не посидишь за столиком на воздухе: «сидячие места», как и былые наши локдауны, перекрыты пленками…

Локдаун в Одессе, октябрь 2021-19
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-16
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-17
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-18
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-20
Локдаун в Одессе, октябрь 2021-21

Ранее мы рассказывали, как работает в условиях «красной зоны» одесский промтоварный рынок «7 километр».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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