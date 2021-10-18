Новости Одессы и Одесской области

Очереди за прививкой и победа юного певца: главные новости Одессы за 17 октября

Очереди за прививкой и победа юного певца: главные новости Одессы за 17 октября

Воскресный день, 17 октября 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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