Воскресный день, 17 октября 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями.
На брошенном Одесском НПЗ горела сера, там чуть не случилось экологической катастрофы
Пожилая одесситка выпала из трамвая, а водитель пыталась скрыться, потом «замять» инцидент
Пожилой одессит, узнав что болен коронавирусом, выпрыгнул из окна
Одесситы перед началом «красной зоны» выстроились в очереди на вакцинацию от ковид
В Доме офицеров простились с ветераном-освободителем города Николаем Московым
Юный одессит победил в телешоу «Співають всі» и выиграл 500 тысяч
Одесские патрульные спасли девушку, которая потеряла сознание
А еще мы раскрывали тайны загадочных тварей дома Короне в Одессе
Читайте также главные новости Одессы за 16 октября 2021 года