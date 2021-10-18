Одесская область с 18 октября вошла в красную зону карантина. Только продуктовые магазины, банки, почта, аптеки и заправки смогут работать в привычном режиме.

Давайте разберемся, что будет за нарушение правил карантина и какие штрафы предусмотрены.

Это правда, что в красной зоне штрафы намного выше?

Нет, это не так. Цвет зоны карантина не влияет на величину штрафа. Просто в красной зоне больше ограничений, поэтому и штрафовать могут чаще.

Во время карантина нужно носить маску в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте. За отсутствие защитной маски на лице предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Причем маска должна закрывать рот и нос, говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

В красной зоне все кафе, торговые центры, спортзалы и другие заведения смогут работать, если 100% работников и посетителей полностью вакцинированы или имеют на руках свежий негативный тест на COVID-19. Если окажется, что хотя бы один сотрудник или клиент попал внутрь без такого документа, то собственник заведения получит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

То же самое касается межобластных перевозок. С 21 октября перевозчики несут персональную ответственность за наличие у всех водителей и пассажиров COVID-сертификатов или негативного теста. В противном случае будет штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Стоит отметить, что если работодатель или владелец заведения является должностным лицом, то его могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

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Кто будет проверять ковид-сертификаты?

На входе в заведение это могут делать сотрудники или люди, которые уполномочены владельцем. Но никакими законами или постановлениями этот вопрос не регулируется. Все зависит от воли собственника бизнеса или главы учреждения. Ведь им, в конце концов, отвечать за нарушение правил красной зоны карантина.

В сентябре Нацполиция отрапортовала, что уже готова проверять ковид-сертификаты у граждан. Министерство цифровой трансформации разработало для полиции специальную программу: они смогут быстро и бесперебойно сканировать сертификаты.

Однако, здесь есть один нюанс. Граждане не обязаны показывать свои документы о вакцинации. Если в кафе или спортзал зайдут сотрудники полиции и попросят присутствующих предъявить ковид-сертификаты, то можно отказаться. Никакой ответственности за это не предусмотрено.

Правда, в таком случае полицейские могут составить протокол на владельца заведения и выписать ему штраф от 17 тысяч гривен. Отказ показывать ковид-сертификат могут расценить как отсутствие документа о вакцинации в красной зоне.

А полицейские имеют право проверять паспорт или другие документы во время карантина?

Да, такое право у них есть. Полиция и нацгвардейцы могут выборочно проверять документы у граждан на улицах, в парках и других общественных местах. Это сделано, чтобы контролировать условия самоизоляции — не вышел ли больной человек из дома. Право на проверку документов полиции дал Кабмин в своем постановлении, которое еще называют «ковидным постановлением». Любые изменения и ограничения по поводу карантина правительство вписывает в этот документ.

В этом же постановлении Кабмина сказано, что во время карантина гражданам запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. Хотя ответственности за отсутствие паспорта не предусмотрено, полицейские могут задержать вас для установления личности. Но не больше, чем на три часа. Это называется административным задержанием.

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Фото: Нацполиция, Freepik, sud.ua

