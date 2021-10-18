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Одесса в «красной» зоне: как работает рынок «7-й километр»

Одесса в «красной» зоне: как работает рынок «7-й километр»

С сегодняшнего дня, 18 октября, когда Одесса перешла в «красную зону» карантина, известный промтоварный рынок «7-й километр» продолжает работу, но с соблюдением действующих ограничений.

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Об этом сообщается на Facebook-странице рынка.

В администрации рынка напоминают, что согласно правилам, к работе в «красной зоне» допускаются только дважды вакцинированные работники и посетители. При этом разрешается адресная доставка товаров и обработка онлайн-заказов.

Предпринимателей рынка призывают соблюдать все установленные правила «красной зоны»: обязательно носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и другие противоэпидемические меры.

Больше подробностей об ограничениях «красной зоны» читайте ЗДЕСЬ.

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Фото с Facebook-страницы рынка «7 километр»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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