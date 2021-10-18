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Одесские истории: как запускали трамвай от вокзала до Ланжерона

Одесские истории: как запускали трамвай от вокзала до Ланжерона

18 октября 1912 года было открыто движение электрического трамвая по линии «Большой Вокзал — Успенская — Ланжерон».

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Вообще-то история электрического трамвая в Одессе началась в конце сентября 1910 года, когда градоначальник Иван Толмачев торжественно перерезал трехцветную ленту, преграждавшую путь новым трамвайным вагонам. Из депо выехали четыре ярко убранных желто-красных вагончика и бодро проследовали по Александровскому парку, Канатной и Греческой улицам. В стеклянном тамбуре трамвая стоял священник, который кропил пути святой водой, а рядом можно было увидеть градоначальника Ивана Толмачева и директора бельгийской компании Легоде.

Эта первая линия одесского трамвая была «выставочной», так как ее предполагали сделать демонстрационной во время торгово-промышленной выставки 1910 года. Но она так и осталась действующей и соединяла Греческую площадь и Ланжерон до 1911 года.

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В 1912 году было открыто движение по Ришельевской и Преображенской линиям, на Большой Вокзал — по Прохоровской, в порт — по Приморской. На окраине начала действовать линия в направлении Ближних Мельниц, а также заканчивалось строительство Слободского кольца.

В октябре 1912 года газета «Одесские новости» сообщила об открытии новых линий электрического трамвая. Градоначальником Одессы к тому времени стал Иван Сосновский, который также принял участие в открытии трамвайного движения по вновь открытой линии. С технической комиссией он проехал от Большого вокзала до Ланжерона и от Дальницкой до Столбовой улиц.

Сразу после открытия новой линии одесского трамвая жители Дальницкой, Столбовой, а также всей местности вплоть до элеватора обратились к Сосновскому с прошением «о принуждении анонимного общества одесского трамвая немедленно открыть движение в названной местности крытых вагонов».

Источники: В. Малахов, Б. Степаненко «Люди. События. Факты»; odessa-hotel.com.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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