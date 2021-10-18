Под Одессой мужчина поджег свой дом и подорвал себя гранатой

Воскресным вечером, 17 октября, в одном из сел Одесской области местный житель поджег свой дом, а после подорвал себя гранатой.

В селе Усатово дебошир поджег дом

Как сообщили в полиции, 62-летний житель села Усатово позвонил на 102 и заявил, что вооружен и хочет сдаться правоохранителям. Прибывшие силовики застали пьяного мужчину, который в одной руке держал пистолет, а в другой – гранату. Он угрожал взорвать гранату и поджечь дом, если к нему кто-то приблизится.

Полицейские ввели план «Гром», дом дебошира окружили. С мужчиной пытались вести переговоры и убедить его сложить оружие.

Тем не менее, на уговоры селянин не поддался и все таки поджег дом, а спустя некоторое время в ломе произошел взрыв. Мужчина погиб.

На месте инцидента работали следователи, спецназовцы, взрывотехники, спасатели, газовая служба.

Причиной мог стать семейный конфликт

На данный момент точная причина поступка погибшего неизвестна. Предварительно, накануне в его семье случился конфликт.

Официальная информация об инциденте пока отсутствует.

Напомним, в начале октября в одном из сел Подольского района на Одесчине полицейские были вынуждены застрелить вооруженного мужчину, который открыл стрельбу из ружья прямо на улице и угрожал правоохранителям. У убитого стрелка изъяли гранату РГД-5.

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Источник: УСИ и Думская

Фото: УСИ