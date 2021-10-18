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Житель Одесской области напал с топором на многодетную мать и утащил ее в кусты

Житель Одесской области напал с топором на многодетную мать и утащил ее в кусты

Житель Балты подрабатывал в Киевской области, где и напал на прохожую с топором. Нанеся ей несколько ударов по голове обухом, нападавший потащи ее в болото. Многодетную мать спасли прохожие, спугнувшие преступника.

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Об нападении на женщину сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Велосипедист из Одесской области ударил жертву топором и потащил в кусты

Правоохранитель рассказал, что буквально в нескольких шагах от дома на 42-летнюю Оксану неожиданно напал неизвестный с топором.

Мужчина приехал на велосипеде. Он нанес женщине не менее 5 ударов обухом по голове, потом затащил свою жертву кустарники, где продолжил издеваться и грабить.

Мать четырех детей спасли случайные прохожие

Женщину спасло неожиданное появление прохожих. Нападающий их испугался и бросился бежать. Всю ночь злоумышленник скрывался в лесу, а утром тайком уехал на юг Украины.

По горячим следам оперативники уголовного розыска Киевской области задержали нападавшего в Одесской области.

Им оказался 42-летний ранее судимый житель Балты, который после прохождения курса реабилитации работал в селе Погребы строителем.

В ночь совершения преступления около 21 часов мужчина выследил беззащитную женщину, дождался удобного случая и совершил нападение.

Сейчас мать четверых детей с тяжелыми травмами находится в больнице, а ее подозреваемый — в СИЗО. За покушение на убийство из хулиганских побуждений задержанному грозит пожизненное заключение. Суд уже избрал ему санкцию — безальтернативное содержания под стражей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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