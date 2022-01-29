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Итальянский суд не разрешил вернуться в Украину экс-режиссеру Одесской Оперы Евгению Лавренчуку

Итальянский суд не разрешил вернуться в Украину экс-режиссеру Одесской Оперы Евгению Лавренчуку

Международная организация уголовной полиции – Интерпол – признала, что Российская Федерация преследует задержанного в Италии в конце прошлого года украинского режиссера, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука по политическим мотивам.
Между тем, суд итальянского города Неаполя не разрешил режиссеру вернуться в Украину, несмотря на то, что его данные были удалены из баз Интерпола.

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Об этом рассказала сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Россия преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам – Интерпол

По словам Людмилы Денисовой, она обратилась в Нацполицию Украины с просьбой выяснить, насколько правомерно Россия использует информационную систему Интерпола, преследуя Лавренчука.

«В соответствии с полученной информацией от Национальной полиции Украины, сведения о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера»,

– написала у себя в Facebook омбудсмен.

Она также сообщила, что на заседании городского суда в Неаполе, которое состоялось 27 января 2022 года, адвокаты украинского режиссера ходатайствовали об отмене меры пресечения Лавренчуку в виде домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать в Украину, поскольку, по данным Интерпола, оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

Тем не менее, суд в удовлетворении указанных требований отказал. Свой отказ судьи пояснили тем, что уже начался процесс проверки доводов российской стороны, приславшей материалы по экстрадиции режиссера, и на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято соответствующее решение суда.

«Суд предоставил срок – 30 дней, в течение которого прокуратура г. Неаполя должна изучить поступившие из РФ материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение»,

– пояснила Людмила Денисова.

Омбудсмен просит МИД Украины о содействии в деле Евгения Лавренчука

При этом омбудсмен выразила обеспокоенность тем, что Минюст и прокуратура Италии, зная об удалении из баз Интерпола данных об украинском режиссере, официально не отреагировали на этот факт и не приняли никаких мер для освобождения Евгения Лавренчука из-под стражи и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину.

В этой связи Людмила Денисова обратилась к главе Министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения на родину.

Кто такой Евгений Лавренчук и что случилось с ним в Италии

Евгений Лавренчук – украинский и польский театральный режиссер и педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель «Польского театра в Москве» (до 2014 года) и «Школы актерского мастерства и режиссуры».

Напомним, Евгения Лавренчука задержали в Неаполе 17 декабря 2021 года. Россия объявила его в международный розыск и добивается его экстрадиции в РФ. Там Лавренчуку вменяют мошенничество в особо крупных размерах и участие в финансовых махинациях, за что украинскому режиссеру может грозить до 6 лет тюрьмы.

Позже итальянская полиция выпустила Евгения Лавренчука из-под стражи под домашний арест.

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В Украине дело против Лавренчука считают политическим. Дело в том, что после аннексии Крыма и вооруженного конфликта с РФ на Донбассе в 2014 году режиссер, который до этого руководил «Польским театром в Москве», покинул Россию в знак протеста. После этого театр признали банкротом, а его учредителей московские власти привлекли к гражданской ответственности за долги.

Также напомним, что с 2018 по 2021 год Евгений Лавренчук работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Но в 2021 году его, фактически силой, вынудили покинуть Одесский театр оперы и балета. Моральное давление даже переросло в физическое – Лавренчука сильно избили неизвестные. Видя угрозу для своей жизни, режиссер был вынужден оставить Одессу.

При этом в самом театре не связали нападение на Лавренчука с его профессиональной деятельностью.

Одно из последних интервью на посту главного режиссера Одесской Оперы Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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