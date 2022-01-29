Одесская область – в «оранжевой» зоне и тройке лидеров по уровню госпитализации ковид-больных

По состоянию на сегодняшний день, субботу, 29 января 2022 года, Одесская область находится в тройке лидеров по уровню госпитализаций больных, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Регион отнесен к «оранжевой» зоне карантина.

Соответствующие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

В частности, тройка лидеров по динамике уровня госпитализаций по нормам в 50% выглядит следующим образом:

Волынская область (80,6%); Ровенская область (79,8%); Одесская область (61,1%).

Согласно представленным данным за 28 января, коэффициент выявления случаев инфицирования в Украине составляет 20,5% при норме 20%. Он превышен в 15 областях. Высокий коэффициент зафиксирован в Житомирской (40,2%), Сумской (37,9%) и Ивано-Франковской (36,0%) областях.

Для Ивано-Франковской и Ровенской областей установлен «красный» уровень эпидемиологической небезопасности.

В «оранжевую» зону включены Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные области соответствуют критериям «желтой» зоны.

Также напомним, что Одесская область уже второй день подряд бьет антирекорд по выявлению новых случаев COVID-19. Так, на утро субботы, 29 января 2022 года, в регионе официально зарегистрировано 2598 новых случая коронавируса. Днем ранее таких случаев было 2406.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рассказал, что на сегодняшний день все опорные «ковидные» больницы Одесской области снабжены кислородом.

Фото: UATV

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