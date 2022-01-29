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Обрушение дома в Одессе: один из пострадавших умер

Обрушение дома в Одессе: один из пострадавших умер

Стали известны подробности ЧП в одесском Хуторском переулке (Суворовский район), где накануне обрушилась стена жилого дома. Как оказалось, не обошлось без жертв.

Рецепты

По данным областного управления ГСЧС, стена на втором этаже аварийного дома – здания бывшего общежития цементного завода – упала на трех рабочих, которые проводили ее демонтаж. Один из них скончался в машине скорой помощи. Остальные двое пострадавших были госпитализированы с множественными переломами.

В полиции квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Ведется следствие.

Напомним, в пятницу, 28 января в Одессе рухнула стена пятиэтажного жилого дома в Хуторском переулке – в доме, где в апреле 2021 года произошел взрыв газа и пожар. Тогда погиб мужчина – жилец квартиры, где взорвался газ.

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Фото пресс-службы ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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