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Коронавирус в Одесской области 29 января: бьем новые антирекорды

Коронавирус в Одесской области 29 января: бьем новые антирекорды

По состоянию на утро субботы, 29 января 2022 года, Украина продолжает бить коронавирусные антирекорды. Не сильно отстает и Одесская область.

Коронавирус в Одесской области 29 января

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за сутки, 28 января, в Одесской области официально выявили 2598 новых случая заражения коронавирусной инфекцией против 2406 днем ранее. Таким образом, на сегодня в регионе уже 258 994 зараженных.

При этом количество смертей от COVID-19 остается невысоким: за сутки отмечено лишь 5 случаев, тогда как днем ранее их регистрировалось 4. Всего с начала эпидемии в Одесской области от коронавирусной болезни скончались 5713 зараженных.

Случаев выздоровления от COVID-19 в области за минувшие сутки все так же немного – всего лишь 210 (столько же Минздрав регистрировал и днем ранее). А всего на сегодняшний день коронавирус побороли 232 546 жителей Одесчины. Еще болеют 20 735 человек.

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Коронавирус в Украине 29 января

По данным Минздрава, за сутки, 28 января, в Украине зафиксирован новый антирекорд – 37 351 новый случай COVID-19. Таких высоких показателей заболеваемости в стране еще не регистрировалось с начала пандемии. Сутками ранее регистрировалось 34 408 новых случаев. А в целом на сегодня в стране число зараженных перевалило за 4 миллиона: на сегодня коронавирус поразил 4 017 961 украинцев.

Выросло и число смертей от COVID-19 – 149 человек за сутки против 144 днем ранее. Всего в стране от последствий COVID-19 умерли 100 031 человек.

Выздоровели всего 7163 человека (сутками ранее – 6142, всего с начала пандемии – 3 615 257).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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