«Днепровского стрелка» из Одесской области, расстрелявшего 10 человек, суд отправил в СИЗО без залога

Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Артему Рябчуку, уроженцу Одесской области, который 27 января 2022 года устроил массовый расстрел на территории днепровского завода «Южмаш». В результате 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

Судебное заседание длилось более 6-ти часов. Свое решение суд огласил лишь около полуночи 28 января. В итоге стрелка отправили под стражу на время следствия без права внесения залога.

Артем Рябчук признал свою вину и попросил прощения

Стоит отметить, что на суде подозреваемый признал свою вину и попросил прощения.

«Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время – 26-27 числа ночью… После задержания прокуроры и следователи провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было»,

– сказал на заседании суда Артем Рябчук.

Он также просил судью отправить его в следственный изолятор, а не на гауптвахту, где, по словам Рябчука, над ним издевались.

Что случилось на «Южмаше» 27 января?

Напомним, ранним утром четверга, 27 января 2022 года, на днепровском заводе «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии устроил массовый расстрел своих сослуживцев. В результате погибли четверо нацгвардейцев и одна работница завода. За жизнь еще двух человек борются медики. Всего пострадали 10 человек.

В Днепре ввели план «Сирена» и вскоре подозреваемого задержали – им оказался уроженец Измаильского района Одесской области Артем Рябчук.

Позже в Госбюро расследований сообщили, что Артем Рябчук сдался правоохранителям самостоятельно, после чего рассказал, как расстреливал людей.

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