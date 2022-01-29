В этом году в Одессе появится вертолет скорой помощи

В Одесской области планируется запустить пилотный проект по аэромедицинской эвакуации. Аналогичную идею уже реализуют в Львовской и Киевской областях.

О появлении вертолетной скорой помощи в Одесском регионе в 2022 году сообщила пресс-служба Одесской государственной администрации.

Проект по аэромедицинской эвакуации – это важный шаг, чтобы обеспечить равный доступ всех граждан Украины к качественной медицинской помощи на специализированном и высокоспециализированном уровнях независимо от места их проживания.

Одесская область получит вертолет, который сможет перевозить пациентов, проводить экстренную госпитализацию и вылетать на чрезвычайные ситуации.

В Одесской ОГА отметили, что проект практически не увеличит затраты областного бюджета. От области требуется только очень быстро найти команду врачей и обеспечить выплату заработной платы постоянно действующей бригаде – врачу и медсестре.

Эти средства будут заложены в бюджете Одесского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». А приобретение самой летающей машины и ее обслуживание, как и зарплату пилотов обеспечит центральный бюджет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесские пограничники теперь будут летать на модернизированном вертолете.

Также мы писали, что Одесский авиационный завод, входящий в состав государственного концерта «Укроборонпром», планирует наладить выпуск военных вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois американской фирмы Bell Helicopter Textron.

Еще новости Одессы о вертолетах:

Фото «Четверта студія»

Цей матеріал також доступний українською