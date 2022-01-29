Новости Одессы и Одесской области

Бдительная одесситка помогла поймать воров на Французском бульваре (фото)

Бдительная одесситка помогла поймать воров на Французском бульваре (фото)

В Одессе благодаря вмешательству неравнодушной горожанки правоохранителям удалось задержать двух мужчин, укравших металлический забор.
Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Рецепты

Инцидент случился накануне днем на Французском бульваре. Женщина случайно оказалась свидетельницей того, как двое неизвестных несут куда-то металлическое ограждение, и обратилась в полицию. Кроме того, она начала преследовать подозрительных мужчин и при этом все время вела прямую трансляцию, чтобы не потерять их из виду.

кража ограды в Одессе2

Патрулирующие Приморский район блюстители порядка моментально прибыли на место и задержали воров. Они объяснили, что украли забор с целью дальнейшего сбыта и получения вознаграждения.

вор1

вор2

На место вызвали следователей, которые и установят все обстоятельства происшествия.

В патрульной полиции поблагодарили одесситку за бдительность. Ведь благодаря ее быстрой реакции преступников удалось задержать по горячим следам.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области мальчик помог полицейским задержать грабителя.

Читайте также:

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить