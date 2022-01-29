Бдительная одесситка помогла поймать воров на Французском бульваре (фото)

В Одессе благодаря вмешательству неравнодушной горожанки правоохранителям удалось задержать двух мужчин, укравших металлический забор. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Инцидент случился накануне днем на Французском бульваре. Женщина случайно оказалась свидетельницей того, как двое неизвестных несут куда-то металлическое ограждение, и обратилась в полицию. Кроме того, она начала преследовать подозрительных мужчин и при этом все время вела прямую трансляцию, чтобы не потерять их из виду.

Патрулирующие Приморский район блюстители порядка моментально прибыли на место и задержали воров. Они объяснили, что украли забор с целью дальнейшего сбыта и получения вознаграждения.

На место вызвали следователей, которые и установят все обстоятельства происшествия.

В патрульной полиции поблагодарили одесситку за бдительность. Ведь благодаря ее быстрой реакции преступников удалось задержать по горячим следам.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области мальчик помог полицейским задержать грабителя.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области

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