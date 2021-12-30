Коварный лед, обновленный бульвар и внедорожник для боксера: главные новости Одессы за 29 декабря

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области значительно выросло в сравнении с предыдущим днем – приблизительно в три раза. Также увеличилось число умерших.

Стало известно, кого убили накануне в бильярдном клубе «Арена» в одесской Аркадии. В одесских медиа его связывают с окружением убитого ранее в Турции «вора в законе» Надира Салифова (он же известен под именами Лоту Гули и Гули Бакинский).

В Одессе готовятся строить двухэтажный особняк на Французском бульваре, 15, рядом с Мавританской аркой, на территории бывшей дачи барона Рено.

В селе Корсунцы, примыкающем к Одессе, три подростка в возрасте от 11 до 14 лет решили сфотографироваться на льду замерзшего ставка и провалились под воду.

Одесскому ипподрому отключили электричество за неуплату. В итоге, 70 лошадей были вынуждены провести морозную ночь без тепла и света.

Теперь одесситы могут полюбоваться обновленным бульваром Жванецкого полностью. По сути, ремонт окончен. Строительные ограждения убраны еще до наступления Нового года.

Молодой боксер-чемпион из Одесской области Юрий Захареев в этом году дважды выигрывал чемпионаты мира по боксу. В качестве награды ему присвоили звание заслуженного мастера спорта и подарили внедорожник. Ценный подарок Юрию Захарееву достался от боксёрской федерации Одесской области.

Фото Марии Котовой