Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, кого вчера убили в Аркадии

Погибшего мужчину звали Назир Алиев. В одесских медиа его связывают с окружением убитого ранее в Турции «вора в законе» Надира Салифова (он же известен под именами Лоту Гули и Гули Бакинский).

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Предполагаемого убийцу также задержали. У него изъят пистолет – предполагаемое орудие преступления.

Как сообщило издание «Думская», ссылаясь на свои источники в прокуратуре, преступление связано с переделом сфер криминального влияния в Одессе.

Стрелок оказался земляком жертвы, это гражданин Азербайджана Шохраддин Г.

Напомним, что убийство произошло вчера поздно вечером в бильярдном клубе «Арена» на улице Посмитного, 2А.

О том, что в заведении стреляли, в полицию сообщила администрация клуба.

В результате пострадали двое мужчин: один погиб, а другой – тяжело ранен, его госпитализировали.

 

Предполагаемый стрелок

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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