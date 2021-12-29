Стало известно, кого вчера убили в Аркадии

Погибшего мужчину звали Назир Алиев. В одесских медиа его связывают с окружением убитого ранее в Турции «вора в законе» Надира Салифова (он же известен под именами Лоту Гули и Гули Бакинский).

Предполагаемого убийцу также задержали. У него изъят пистолет – предполагаемое орудие преступления.

Как сообщило издание «Думская», ссылаясь на свои источники в прокуратуре, преступление связано с переделом сфер криминального влияния в Одессе.

Стрелок оказался земляком жертвы, это гражданин Азербайджана Шохраддин Г.

Напомним, что убийство произошло вчера поздно вечером в бильярдном клубе «Арена» на улице Посмитного, 2А.

О том, что в заведении стреляли, в полицию сообщила администрация клуба.

В результате пострадали двое мужчин: один погиб, а другой – тяжело ранен, его госпитализировали.