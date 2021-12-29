Лошади на Одесском ипподроме остались без тепла и света

Ипподрому отключили электричество за неуплату 28 декабря. В итоге, 70 лошадей были вынуждены провести морозную ночь без тепла и света.

Ипподром в Одессе отключили от электричества за долги

О том, что семь десятков лошадей остались без света, тепла и воды на Одесском государственном ипподроме, сообщило издание «Думская».

Свет ипподрому отключили из-за долга организации перед «Одесской областной энергоснабжающей компанией» (ООЭК), который составил 33 тыс грн.

При этом сотруддники ипподрома назвали задолженность «технической» и заплатили за электроэнергию в тот же день, когда свет отрезали. Вот только энергетики не стали спешить с повторным подключением.

Когда электроснабжение будет восстановлено, пока неизвестно.

В ДТЭК «Одесские электросети» пояснили, что они отключили ипподрому электричество по заявке ООЕК. И новой заявки, уже на подключение, от этой организации не получали.

В ДТЭК предположили, что вопрос должен решиться сегодня, 29 декабря.

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В тоже время общественный активист из организации «Спільна Мета» Артем Каспарян высказал мнение, что причина нынешнего инцидента на ипподроме — желание ДТЭК получить деньги за заявку на включение.

Артем Каспарян рассказал, что его организация неоднократно протестовала против произвола компании ДТЭК. И случай с ипподромом показал, что от произвола энергетиков не защищен никто, даже единственный в Украине государственный ипподром.

В том, что без электричества остались конюшни ипподрома, общественник обвинил именно ДТЭК.

— Сегодня в них ночуют 70 лошадей. Отопления нет, ночью ожидаются заморозки до минус семи. Даже если «вопрос решится завтра», — как переживут несчастные животные эту ночь? Как отразится переохлаждение на здоровье племенных лошадей?

— возмутился общественный активист.

Ипподром может остаться без света и тепла на неделю

На момент публикации статьи Одесский ипподром все еще без света и отопления. Более того, там рассказали, что ДТЭК потребовал 2600 грн за повторное подключение и в компании сообщли, что на это может понадобиться 3-х рабочих дня. С учетом приближающихся праздников, это и вовсе может затянуться на неделю.

Ранее сообщалось, что у городских властей были планы перенести ипподром, а на его нынешнем месте возвести высотные жилые дома или торгово-развлекательный центр.

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Фото «Думская» и УСИ