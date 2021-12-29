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Молодой боксер-чемпион из Одесской области получил к Новому году внедорожник

Молодой боксер-чемпион из Одесской области получил к Новому году внедорожник

Юрий Захареев в этом году дважды выигрывал чемпионаты мира по боксу: первый раз в качестве юниора, и второй раз уже как взрослый. 28 декабря спортсмену присвоили звание заслуженного мастера спорта и подарили внедорожник.

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Ценный подарок Юрию Захарееву достался от боксёрской федерации Одесской области.

До этого спортсмену уже подарили однокомнатную квартиру в Одессе и 10 тысяч долларов за победу на юношеском чемпионате мира по боксу.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской облгосадминистрации поздравили боксера Юрия Захареева из Одесской области, который стал чемпионом мира в 19 лет. Парень из Белгород-Днестровского района первый раз участвовал во взрослом чемпионате и сразу выиграл престижный турнир.

В этом же году другой воспитанник белгород-днестровской школы бокса Максим Молодан занял второе место на  Чемпионате Европы по боксу, который прошел в Италии. Он стал обладателем автомобиля Mitsubishi Outlander. Такой подарок сделала молодому боксеру также сделала Федерация бокса Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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