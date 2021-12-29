Дофотографировались: в пригороде Одессы три школьника провалились под лед

В селе Корсунцы, примыкающем к Одессе, три подростка в возрасте от 11 до 14 лет решили сфотографироваться на льду замерзшего ставка и провалились под воду.

О том, что развлекавшиеся на замершем ставке дети провалилились под лед, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По данным правоохранителей, школьники хотели сделать селфи на льду, но он был слишком хрупким и сломался под тяжестью детей.

Подростки находились рядом с берегом и смогли самостоятельно выбраться из воды. Они обратились за помощью к местной жительнице, которая вызвала медиков и полицию.

К счастью, дети не получили значительный ущерб. Пока они находятся дома.

На родителей подростков составили административные протоколы по ч.1 ст.184 КУоАП (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и несовершеннолетних детей влечет предупреждение или наложение штрафа от 850 – 1700 грн.).

Это уже не первое происшествие с подростками в Корсунцах в этом году. Там в октябре 12 летний мальчик упал на пики забора. Чтобы не вызвать кровотечения, в больницу его доставили прямо с фрагментом забора в теле.

А в феврале этого года водитель фуры спас троих детей, которые провалились под лед у автомобильного моста на Тилигульском лимане.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.