Коронавирус в Одесской области 29 декабря: число заболевших резко подскочило

По состоянию на утро среды, 29 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области значительно выросло в сравнении с предыдущим днем – приблизительно в три раза. Также увеличилось число умерших.

Коронавирус в Одесской области 29 декабря

По информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области официально подтвердили 642 новых случаев заражения коронавирусом против 189 днем ранее.

Умерли от ковид 16 человека, тогда как днем ранее сообщалось о трех умерших.

Всего с начала пандемии на Одесчине коронавирус забрал жизни 5 531 человека.

Выздоровели 278 человек, это примерно в два раза меньше, чем число заболевших, но все равно больше вчерашнего показателя. 28 декабря сообщалось всего об одном выздоровевшем. Продолжают болеть 9 880 жителей Одесского региона.

Коронавирус в Украине 29 декабря

По данным МОЗ, на утро среды, 29 декабря, в целом по Украине подтвердили 5 454 новых случая ковид против 2 248 днем ранее.

За сутки в Украине от коронавируса умерли 307 украинцев, тогда как вчера смертельных случаев болезни было 134. Всего с начала пандемии в стране скончались 95 412 больных COVID-19.

При этом за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 4 789 наших сограждан против 4 527 днем ранее. Продолжают болеть 116 603 украинца.

Напомним, что вчера, 28 декабря, в Одесской области сообщалось о 189 заболевших коронавирусом и трех умерших от этой болезни жителях региона.

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