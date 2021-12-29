В Одессе собираются построить 2-этажный особняк рядом с Мавританской аркой

В Одессе готовятся строить двухэтажный особняк на Французском бульваре, 15, рядом с Мавританской аркой, на территории бывшей дачи барона Рено. Соответствующие градостроительные условия выдал муниципальный департамент архитектуры.

В советское время здесь находилось кафе с адресом: Французский бульвар, 17б. В 2007 году Приморская райадминистрация после реконструкции перевела нежилое помещение в домовладение. А спустя пять лет объект продали частнику.

Уже в 2014 году депутаты горсовета дали «добро» на разработку проекта землеустройства для строительства на этом месте жилого дома. В 2015 году исполком и мэр Геннадий Труханов отменили решение Приморской райадминистрации о смене статуса объекта, однако собственник через суд оспорил это. Апелляцию мэрия не подавала.

Участок в 0,055 га и здание на нем купили в марте 2019 года. Владелицей стала жительница Николаева Фрида Кринциленко. Ее родственник, бизнесмен Святослав Кринциленко, занимался торговлей мясными изделиями в Николаеве.

В августе 2020 года на территории незаконно вырубили деревья, о чем писала ОО «Зеленый лист». А в сентябре этого года владелица участка получила градостроительные условия и ограничения на двухэтажный особняк с площадью застройки почти в 260 квадратных метров.

Разрешение на проведение строительных работ пока не регистрировали.

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Источник: УСИ, фото: ОО «Зеленый лист»