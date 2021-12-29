В Одессе собираются построить 2-этажный особняк рядом с Мавританской аркой

В Одессе готовятся строить двухэтажный особняк на Французском бульваре, 15, рядом с Мавританской аркой, на территории бывшей дачи барона Рено.
Соответствующие градостроительные условия выдал муниципальный департамент архитектуры.
В советское время здесь находилось кафе с адресом: Французский бульвар, 17б. В 2007 году Приморская райадминистрация после реконструкции перевела нежилое помещение в домовладение. А спустя пять лет объект продали частнику.
Читайте также: Любуемся издали: одесская Мавританская арка взывает о помощи (фото)
Уже в 2014 году депутаты горсовета дали «добро» на разработку проекта землеустройства для строительства на этом месте жилого дома. В 2015 году исполком и мэр Геннадий Труханов отменили решение Приморской райадминистрации о смене статуса объекта, однако собственник через суд оспорил это. Апелляцию мэрия не подавала.
Участок в 0,055 га и здание на нем купили в марте 2019 года. Владелицей стала жительница Николаева Фрида Кринциленко. Ее родственник, бизнесмен Святослав Кринциленко, занимался торговлей мясными изделиями в Николаеве.
Читайте также: Готовимся: в самом центре Одессы возведут новострой «с видом на Оперный» (фото)
В августе 2020 года на территории незаконно вырубили деревья, о чем писала ОО «Зеленый лист». А в сентябре этого года владелица участка получила градостроительные условия и ограничения на двухэтажный особняк с площадью застройки почти в 260 квадратных метров.
Разрешение на проведение строительных работ пока не регистрировали.
Еще больше новостей о стройках в Одессе:
- Застройщик добрался до Литературного музея: вида на море не будет (фото);
- Пятиэтажка вместо паркинга: возле одесского пляжа «Отрада» появится новострой (фото);
- В центре Одессы возведут высотку с паркингом (фото);
- В мэрии заверили, что не допустят высотки под памятником Неизвестному матросу.
Источник: УСИ, фото: ОО «Зеленый лист»