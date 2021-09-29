Карантинный бунт и Трасса-галерея: главные новости Одессы за 28 сентября

Во вторник, 28 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких главных событиях Одессы и Одесской области.

Заболеваемость COVID-19 в Одесской области растет высокими темпами. Уже сейчас все места в реанимационных отделениях ковидных стационаров Одессы заняты.

Учащиеся 60 классов общеобразовательных школ в Одессе вынуждены учиться дистанционно.

Более сотни местных жителей перекрыли в селе Кучурганы международную трассу Одесса – Кишинев. Таким радикальным способом люди хотели добиться, чтобы в местной школе не вводили дистанционное обучение.

Автозаправочный комплекс хотят построить в Одессе на улице Софиевской. Рядом находится Художественный музей, ниже по склону строится жилой комплекс.

«Горячий» участок улицы Преображенской – от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – сейчас стал еще более неузнаваемым и «кипящим». Здесь, в ходе капитального ремонта, уже укладывают новые трамвайные пути.

В Одессе, вдоль Трассы Здоровья, откроют самую длинную галерею в Одессе под открытым небом.

В Одессу впервые после долго перерыва зашло круизное судно. Корабль SeaDream II с иностранными туристами на борту пришвартовался к 15-му причалу Одесского порта.

Фото с Телеграм-канала Odessa City News