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Одесская Трасса здоровья превратится в картинную галерею

Одесская Трасса здоровья превратится в картинную галерею

2 и 3 октября в Одессе, вдоль Трассы Здоровья, откроют самую длинную галерею в Одессе под открытым небом.

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Об этом сообщили в facebook-группе «Аrt and breathing. Мистецтво та дихання».

Участие в выставке примут более 100 художников со всей Украины. Свои экспозиции представят лучшие ученики художественной школы имени Костанди, студенты художественно-графического факультета педуниверситета имени Ушинского, студенты художественного факультета ОГАСА, «Союз Маринистов Одессы».

Выставку приурочат к дню рождения Кирияка Костанди, основоположника развития поколения талантливых художников в Одессе.

Выставка протянется вдоль Трассы здоровья от набережной Малого Фонтана до пляжа «Дельфин».

Все работы художников можно будет приобрести.

Также у всех будет возможность принять участие в мастер-классах от художников.

Необычные выставки не редкость в Одессе. Недавно мы рассказывали о фотовыставке в Доме клоунов, которая начиналась с предупреждения: «Таки-да, все портреты на этой выставке сняты банкой из-под кофе»

Также мы рассказывали о не совсем обычной выставке под названием «Вражарiум». Ее организаторы приглашли посетителей совершить увлекательное виртуальное путешествие.

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Фото Екатерины Богачинской/facebook

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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