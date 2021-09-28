Возле Художественного музея хотят «притулить» заправку

Автозаправочный комплекс хотят построить в Одессе по адресу ул. Софиевская, 1. Рядом находится Художественный музей, ниже по склону строится жилой комплекс.

Как сообщает сайт 8news, идею строительства по указанному адресу АЗС, продвигают уже 6 лет. Жители улицы Софиевской уже выступали с протестами против строительства в 2015 году, когда город передал участок земли в аренду под строительство заправки.

Недавно фирма «Кипр-Инвест» подавала документы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, но в этот раз получила отказ. Эту компанию связывают с азербайджанским нефтегазовым гигантом Socar, у которой в Одессе есть собственная сеть АЗС.

Если разрешение на строительство «Кипр-Инвест» все же получит, то, судя по документам в градостроительном мониторинге, одесситы получат в самом начале Софиевской заправочный комплекс на 560 м2. Вокруг заправки будет зеленая зона площадью 958,6 м2.

В публикации отмечается, что по строительным нормам и противопожарным требованиям, расстояние от самого близкого из сооружений АЗС до ближайших жилых и общественных зданий должно быть от 25 до 80 метров (в зависимости от типов заправок и наличия определенного оборудования). Но, судя по плотности застройки, если SOCAR начнет строительство, эта норма будет нарушена.

Ранее уже были попытки построить заправку в этом районе. Так, “Одесская Жизнь” сообщала, что оператор АЗС предлагает построить заправочный комплекс на спуске Маринеско, близ старых жилых домов.

Читайте также: Деревья вырубят ради новой заправки в Одессе

Фото и графика 8news