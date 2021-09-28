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В Кучурганах “карантинный бунт”: протестующие перекрыли трассу на Кишинев

В Кучурганах “карантинный бунт”: протестующие перекрыли трассу на Кишинев

Более сотни местных жителей перекрыли в селе Кучурганы международную трассу Одесса-Кишинев. Таким радикальным способом люди хотят добиться, чтобы в местной школе не вводили дистанционное обучение.

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Об этом сообщает ресурс Odessa City News

На месте присутствуют полицейские, но не вмешиваются в происходящее, лишь обеспечивая безопасность протестующим.

Местные жители постоянно ходят по пешеходному переходу туда-сюда, не пропуская автомобили. На месте, помимо патрульных, присутствуют медики.

протестующие перекрыли дорогу в Кучурганах

Дело в том, что, согласно постановлению правительства Украины, если в школе вакцинировано от коронавируса менее 80% персонала, такое учебное заведение переходит на дистанционное обучение.  Это правило действует, если в регионе действуют карантинные ограничения для “желтой зоны” или выше.

В тоже время многие родители считают, что качественное образование невозможно при дистанционной форме обучения.

Перакрытие дорог как форма протеста набирает все большую популярность среди украинцев. Так, недавно мы сообщали, что переселенцы с Донбасса перекрывали проспект Шевченко перед Одесской облгосадминистрацией и угрожали самоубийствами.

Также “Одесская Жизнь” сообщала о перекрытии улицы в районе 13-й станции Фонтана. Там люди протестовали против застройки высотками территории санатория им. Чкалова.

Фото Odessa City News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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