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Ремонт участка одесской Преображенской: у Привоза укладывают новые трамвайные пути (фото)

Ремонт участка одесской Преображенской: у Привоза укладывают новые трамвайные пути (фото)

«Горячий» участок улицы Преображенской – от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – сейчас стал еще более неузнаваемым и «кипящим». Здесь, в ходе капитального ремонта, уже укладывают новые трамвайные пути.

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Капитальный ремонт – в самом разгаре. Со стороны Пантелеймоновской установлено более «строгое» ограждение, ведутся работы. Пройти к центральному входу на Привоз становится все более сложной задачей. Каждый решает ее по-своему. Кто-то пытается пройти по активно-ремонтному пути, кто-то обходит. Впритык к ограждению пройти стало совсем сложно: здесь проходят трамваи 28-го и 5-го маршрутов, а многие люди именно в этом месте стараются перейти дорогу.

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Ну а заметные изменения произошли ближе к центральному входу в Преображенский парк. «Страшный» треугольник, где стыкаются Новощепной ряд, Преображенская и Старопортофранковская, становится заметно видоизмененным: здесь прокладывают новые трамвайные пути.

Сейчас здесь уже можно увидеть, как это происходит: уложена стальная арматура по всей площади этой сложной трамвайной развязки, здесь же – новые рельсы, стрелки.

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Официально нам сообщили, что на перекрестке улиц Преображенской и Новощепного ряда ведутся работы по устройству основания под трамвайное полотно (армирование и бетонирование).

Заодно напомнили, что данный участок улицы Преображенской будет закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года.

Кроме трамвайных путей, здесь будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей. Затем планируется обустроить новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Завершающим этапом работ станут организация дорожного движения с нанесением разметки, установка новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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