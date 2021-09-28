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60 классов в одесских школах перешли на дистанционное обучение

60 классов в одесских школах перешли на дистанционное обучение

Учащиеся 60 классов общеобразовательных школ в Одессе вынуждены учиться дистанционно. Причина в том, что в них заболели инфекционными заболеваниями более 20% учащихся.

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Об этом во время аппаратного совещания в Одесском горсовете сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

При этом все школы, детские сады и дома творчества Одессы открыты и работают в обычном режиме.

“В настоящее время в удалённом режиме работают 60 классов одесских школ”, — сказала Буйневич.

На дистанционное обучение переводится класс, в котором болеют более 20 % учащихся.

Чиновник отметила, что Департамент образования постоянно отслеживает динамику заболеваемости в учебных заведениях и в случае необходимости готовится принимать те или иные меры.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что условие МОН в 80% вакцинированного персонала соблюдено во всех школах и садиках Одессы. Поэтому 100% из них дети посещают очно, несмотря на карантин.

А вот ситуация с вузами намного хуже. По состоянию на 22 сентября ни один из них не был готов продолжить обучение студентов очно.

Напоминаем, что с 23 сентября Украина находится в «желтой» зоне адаптивного карантина в связи с быстрым ростом числа больных коронавирусом.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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