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Первое за два года круизное судно с туристами зашло в Одесский порт

Первое за два года круизное судно с туристами зашло в Одесский порт

Круизное судно SeaDream II с иностранными туристами сегодня впервые после долго переыва зашло в Одессу. Корабль пришвартовался к 15-му причалу Одесского порта.

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Об этом сообщает 7 канал.

Длина судна – 108-метров. На его борту 64 путешественника. Это, преимущественно, граждане США и Канады.

И хотя среди других «круизников» SeaDream II судно небольшое, зато оно может сыграть большую роль для украинского туристического бизнеса.

Ведь это первый заход туристического лайнера за два года. Морские круизы были временно прекращены из-ща мировой пандемии коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что что на 2022 год Одесский порт уже получил около 30 заявок на круизные судозаходы, и даже есть заявки год 2023.

«Одесская Жизнь» также сообщала, что круизный теплоход Nestroy, который курсирует на линии от Вены (Австрия) до поселка Вилково (Одесская область), с 1 июля возобновил судозаходы в украинской дельте Дуная после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Читайте также о том, что город Измаил Одесской области станет отправным пунктом нового круиза – «Открытие Румынии».

Фото 7 канала

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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