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В реанимациях Одессы закончились места для больных коронавирусом

В реанимациях Одессы закончились места для больных коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 растет высокими темпами. Уже сейчас все места в реанимационных отделениях ковидных стационаров заняты.

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Об этом сообщила волонтер и руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

В опорных больницах реанимационные места закончились пару дней назад. Реаниматологов больше не стало, а койки в такое Отделение просто не поставишь,

– написала она на своей страничке в Facebook.

Да и обычные места во многих стационарах заканчиваются. Пока что свободны около 100 коек в 5-й городской больнице. А вот в Инфекционной, по информации волонтера, места уже закончились.

Напомним, что с 23 сентября в Одессе, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения «желтой зоны». Причина – вспышка коронавирусной инфекции.

Заболеваемость растет, ежедневно заболевает большее количество людей, чем выздоравливает. Это означает, что вскоре может наступить ситуация, когда будет недоставать и медиков и медицинского оборудования для всех больных коронавирусом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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