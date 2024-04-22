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Какой сегодня день: 22 апреля празднуем два праздника, посвященных Земле

Какой сегодня день: 22 апреля празднуем два праздника, посвященных Земле

22 апреля 2024 в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли и Всемирный день селфи Земли. «Одесская жизнь» рассказывает о содержании этих двух событий а также о выдающихся людях, родившихся 22 апреля и исторических событиях, которые произошли в эту дату.

День Матери-Земли: единение с нашей планетой

22 апреля – День Матери-Земли, день, когда мы вспоминаем о нашем общем доме, нашей Матери-Кормилице, которая дарит нам жизнь.

К сожалению, наше отношение к Земле часто потребительское. Мы не всегда осознаем, как наши действия влияют на ее состояние. Именно поэтому и был создан День Матери-Земли, служащий напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты.

История праздника

  • 2010 год: По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля официально провозглашено Международным днем Матери-Земли.
  • 1971 год: Сенатор США впервые предложил идею ежегодной Недели Земли. Идея нашла поддержку как у руководства страны, так и у граждан. С тех пор в США ежегодно третье воскресенье апреля отмечается как Неделя Земли.
  • 1990-е годы: Празднование Дня Земли распространилось на другие страны мира.

Почему это важно?

День Матери-Земли – это не просто очередной праздник. Это повод:

  • Задуматься о нашем влиянии на планету.
  • Внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
  • Объединиться с другими людьми для решения экологических проблем.
  • Показать свою любовь к нашему общему дому.

Что мы можем сделать?

  • Экономить ресурсы: воду, электроэнергию, топливо.
  • Сортировать мусор: пластик, бумагу, стекло, органические отходы.
  • Отказаться от одноразовых вещей: пакеты, посуда, стаканчики.
  • Использовать экологически чистый транспорт: велосипед, общественный транспорт, электромобиль.
  • Сознательно потреблять: эко-продукты, этическая мода, локальные производители.
  • Информировать и освещать: разговоры с друзьями и семьей, участие в эко-проектах, распространение эко-информации в социальных сетях.

Помните, что Земля – это наш общий дом, и мы должны заботиться о ней.

Всемирный день селфи Земли

2014 год: NASA основало Всемирный день селфи Земли, поощряя людей делать фотографии на фоне природы и делиться ими в социальных сетях с хештегами #СелфиЗемли #ДеньЗемли, #ВсемирныйДеньСелфиЗемли.

первое фото Земли

Дополнительные интересные факты:

  • Первое фото Земли из космоса было сделано в 1946 году во время экспериментального полета ракеты V-2. Снимок, на котором Земля предстала хрупким голубым шариком на черном фоне космоса, оказала огромное влияние и вдохновила движение за охрану окружающей среды.
  • Наибольшее количество участников флешмоба Всемирного дня селфи Земли было зафиксировано в 2015 году — более 120 тысяч фотографий с хештегом #СелфиЗемли было опубликовано в социальных сетях.

Исторические события 22 апреля

22 апреля произошли следующие известные и значимые исторические события:

  • 1370: Под приказом Карла V, короля Франции, было начато строительство Бастилии, заложив ее основу.
  • 1500 год: Педру Альвареш Кабрал, португальский мореплаватель, открыл берега Бразилии, став первым европейцем, который это сделал.
  • 1838 год: Пароход «Сириус» стал первым, кто переплыл Атлантический океан, добравшись из Саутгемптона в Нью-Йорк за 18 дней и 10 часов.
  • 1864 год: Конгресс США решил, что на всех американских банкнотах будет надпись In God We Trust.
  • 1915 год: Немецкие войска провели первую химическую атаку у Ипра в Бельгии.
  • 1921 год: В Чикаго был принят закон о штрафах для женщин, носивших короткие юбки и обнаженные руки на публике.
  • 1964 год: Танганьика и Занзибар объединились, образовав Республику Танзанию.
  • 1967 год: В Греции к власти пришла военная хунта «черных полковников» из-за вооруженного переворота.
  • 1969 год: В Хьюстоне, США, была успешно проведена первая трансплантация человеческого глаза.
  • 1974 год: Самолет Boeing 707-321C авиакомпании PanAm потерпел крушение на Бали, в результате чего погибли 107 человек.
  • 2004 год: В Северной Корее произошло столкновение двух поездов, один из которых перевозил бензин, а другой — взрывоопасные материалы, что привело к смерти не менее 150 человек.

Известные личности, народжени 22 апреля

22 апреля родились:

  • 1451 год: Изабелла I Кастильская, королева Кастилии и других королевств.
  • 1692 год: Джеймс Стирлинг, выдающийся шотландский математик.
  • 1707 год: Генри Филдинг, известный английский писатель.
  • 1724 год: Иммануил Кант, немецкий философ, чьи идеи повлияли на современную философию.
  • 1776 год: Жермена де Сталь, французская писательница и интеллектуалка.
  • 1834 год: Гастон Планте, французский физик, известный своими исследованиями в области электричества.
  • 1854 год: Анри Лафонтен, бельгийский юрист и лауреат Нобелевской премии мира.
  • 1870 год: Владимир Ленин, ключевая фигура в русской революции и советской политике.
  • 1899 год: Владимир Набоков, русский писатель, автор романа «Лолита».
  • 1904 год: Роберт Оппенгеймер, американский физик, один из создателей атомной бомбы.
  • 1937 год: Джек Николсон, знаменитый американский актер.
  • 1956 год: Наталья Сумская, украинская актриса.
  • 1957 год: Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши и Председатель Европейского Совета.
  • 1974 год: Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира».
  • 1982 год: Кака, бразильский футболист, обладатель «Золотого мяча».
  • 1990 год: Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), американский музыкант и певец.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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