Какой сегодня день: 22 апреля празднуем два праздника, посвященных Земле

День Матери-Земли: единение с нашей планетой

22 апреля – День Матери-Земли, день, когда мы вспоминаем о нашем общем доме, нашей Матери-Кормилице, которая дарит нам жизнь.

К сожалению, наше отношение к Земле часто потребительское. Мы не всегда осознаем, как наши действия влияют на ее состояние. Именно поэтому и был создан День Матери-Земли, служащий напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты.

История праздника

2010 год: По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля официально провозглашено Международным днем Матери-Земли.

1971 год: Сенатор США впервые предложил идею ежегодной Недели Земли. Идея нашла поддержку как у руководства страны, так и у граждан. С тех пор в США ежегодно третье воскресенье апреля отмечается как Неделя Земли.

1990-е годы: Празднование Дня Земли распространилось на другие страны мира.

Почему это важно?

День Матери-Земли – это не просто очередной праздник. Это повод:

Задуматься о нашем влиянии на планету.

Внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Объединиться с другими людьми для решения экологических проблем.

Показать свою любовь к нашему общему дому.

Что мы можем сделать?

Экономить ресурсы: воду, электроэнергию, топливо.

Сортировать мусор: пластик, бумагу, стекло, органические отходы.

Отказаться от одноразовых вещей: пакеты, посуда, стаканчики.

Использовать экологически чистый транспорт: велосипед, общественный транспорт, электромобиль.

Сознательно потреблять: эко-продукты, этическая мода, локальные производители.

Информировать и освещать: разговоры с друзьями и семьей, участие в эко-проектах, распространение эко-информации в социальных сетях.

Помните, что Земля – это наш общий дом, и мы должны заботиться о ней.

Всемирный день селфи Земли

2014 год: NASA основало Всемирный день селфи Земли, поощряя людей делать фотографии на фоне природы и делиться ими в социальных сетях с хештегами #СелфиЗемли #ДеньЗемли, #ВсемирныйДеньСелфиЗемли.

Дополнительные интересные факты:

Первое фото Земли из космоса было сделано в 1946 году во время экспериментального полета ракеты V-2. Снимок, на котором Земля предстала хрупким голубым шариком на черном фоне космоса, оказала огромное влияние и вдохновила движение за охрану окружающей среды.

Наибольшее количество участников флешмоба Всемирного дня селфи Земли было зафиксировано в 2015 году — более 120 тысяч фотографий с хештегом #СелфиЗемли было опубликовано в социальных сетях.

Исторические события 22 апреля

22 апреля произошли следующие известные и значимые исторические события:

1370: Под приказом Карла V, короля Франции, было начато строительство Бастилии, заложив ее основу.

1500 год: Педру Альвареш Кабрал, португальский мореплаватель, открыл берега Бразилии, став первым европейцем, который это сделал.

1838 год: Пароход «Сириус» стал первым, кто переплыл Атлантический океан, добравшись из Саутгемптона в Нью-Йорк за 18 дней и 10 часов.

1864 год: Конгресс США решил, что на всех американских банкнотах будет надпись In God We Trust.

1915 год: Немецкие войска провели первую химическую атаку у Ипра в Бельгии.

1921 год: В Чикаго был принят закон о штрафах для женщин, носивших короткие юбки и обнаженные руки на публике.

1964 год: Танганьика и Занзибар объединились, образовав Республику Танзанию.

1967 год: В Греции к власти пришла военная хунта «черных полковников» из-за вооруженного переворота.

1969 год: В Хьюстоне, США, была успешно проведена первая трансплантация человеческого глаза.

1974 год: Самолет Boeing 707-321C авиакомпании PanAm потерпел крушение на Бали, в результате чего погибли 107 человек.

2004 год: В Северной Корее произошло столкновение двух поездов, один из которых перевозил бензин, а другой — взрывоопасные материалы, что привело к смерти не менее 150 человек.

Известные личности, народжени 22 апреля

22 апреля родились: