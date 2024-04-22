Який сьогодні день: 22 квітня святкуємо два свята, присвячених Землі

День Матері-Землі: єднання з нашою планетою

22 квітня – День Матері-Землі, день, коли ми згадуємо про наш спільний дім, нашу Матір-Годувальницю, яка дарує нам життя.

На жаль, наше ставлення до Землі часто є споживацьким. Ми не завжди усвідомлюємо, як наші дії впливають на її стан. Саме тому й був створений День Матері-Землі, який слугує нагадуванням про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження планети.

Історія свята

2010 рік: За ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 22 квітня офіційно проголошено Міжнародним днем Матері-Землі.

1971 рік: Сенатор США вперше запропонував ідею щорічного Тижня Землі. Ідея знайшла підтримку як у керівництві країни, так і у громадян. З того часу в США щороку третя неділя квітня відзначається як Тиждень Землі.

1990-ті роки: Святкування Дня Землі поширилося на інші країни світу.

Чому це важливо?

День Матері-Землі – це не просто чергове свято. Це привід:

Замислитися про наш вплив на планету.

Зробити свій внесок у збереження довкілля.

Об’єднатися з іншими людьми для вирішення екологічних проблем.

Показати свою любов до нашої спільної домівки.

Що ми можемо зробити?

Економити ресурси: воду, електроенергію, паливо.

Сортувати сміття: пластик, папір, скло, органічні відходи.

Відмовитися від одноразових речей: пакети, посуд, стаканчики.

Використовувати екологічно чистий транспорт: велосипед, громадський транспорт, електромобіль.

Свідомо споживати: еко-продукти, етична мода, локальні виробники.

Інформувати та просвітлювати: розмови з друзями та родиною, участь у еко-проектах, поширення еко-інформації в соціальних мережах.

Пам’ятаймо, що Земля – це наш спільний дім, і ми повинні дбати про неї.

Всесвітній день селфі Землі

2014 рік: NASA заснувало Всесвітній день селфі Землі, заохочуючи людей робити фотографії на тлі природи та ділитися ними в соціальних мережах з хештегами #СелфіЗемлі #ДеньЗемлі, #ВсесвітнійДеньСелфіЗемлі.

Додаткові цікаві факти:

Перше фото Землі з космосу було зроблене 1946 року під час експериментального польоту ракети V-2. Знімок, на якому Земля постала тендітною блакитною кулькою на чорному тлі космосу, справив величезний вплив і надихнув рух за охорону навколишнього середовища.

Найбільша кількість учасників флешмобу Всесвітнього дня селфі Землі була зафіксована у 2015 році – понад 120 тисяч фотографій з хештегом #СелфіЗемлі було опубліковано в соціальних мережах.

Історичні події 22 квітня

22 квітня сталися такі відомі та значущі історичні події:

1370 рік: Під наказом Карла V, короля Франції, було розпочато будівництво Бастилії, заклавши її основу.

1500 рік: Педру Альвареш Кабрал, португальський мореплавець, відкрив береги Бразилії, ставши першим європейцем, який це зробив.

1838 рік: Пароплав “Сіріус” став першим, хто переплив Атлантичний океан, діставшись з Саутгемптона до Нью-Йорка за 18 днів і 10 годин.

1864 рік: Конгрес США вирішив, що на всіх американських банкнотах буде напис “In God We Trust”.

1915 рік: Німецькі війська провели першу хімічну атаку біля Іпра в Бельгії.

1921 рік: У Чикаго було прийнято закон про штрафи для жінок, які носили короткі спідниці та мали оголені руки на публіці.

1964 рік: Танганьїка та Занзібар об’єдналися, утворивши Республіку Танзанію.

1967 рік: В Греції до влади прийшла військова хунта “чорних полковників” через збройний переворот.

1969 рік: У Г’юстоні, США, була успішно проведена перша трансплантація людського ока.

1974 рік: Літак Boeing 707-321C авіакомпанії PanAm зазнав аварії на Балі, в результаті чого загинуло 107 осіб.

2004 рік: У Північній Кореї сталася зіткнення двох поїздів, один з яких перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні матеріали, що призвело до смерті щонайменше 150 осіб.

Відомі особистості, народжені 22 квітня

22 квітня народилися: