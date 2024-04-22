Новини Одеси та Одеської області

Який сьогодні день: 22 квітня святкуємо два свята, присвячених Землі

Який сьогодні день: 22 квітня святкуємо два свята, присвячених Землі

22 квітня 2024 року в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі і Всесвітній день селфі Землі. “Одеське Життя” розповідає про зміст цих двох подій а також про видатних людей, які народилися 22 квітня і історичні події, що сталися в цю дату.

День Матері-Землі: єднання з нашою планетою

22 квітня – День Матері-Землі, день, коли ми згадуємо про наш спільний дім, нашу Матір-Годувальницю, яка дарує нам життя.

На жаль, наше ставлення до Землі часто є споживацьким. Ми не завжди усвідомлюємо, як наші дії впливають на її стан. Саме тому й був створений День Матері-Землі, який слугує нагадуванням про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження планети.

Історія свята

  • 2010 рік: За ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 22 квітня офіційно проголошено Міжнародним днем Матері-Землі.
  • 1971 рік: Сенатор США вперше запропонував ідею щорічного Тижня Землі. Ідея знайшла підтримку як у керівництві країни, так і у громадян. З того часу в США щороку третя неділя квітня відзначається як Тиждень Землі.
  • 1990-ті роки: Святкування Дня Землі поширилося на інші країни світу.

Чому це важливо?

День Матері-Землі – це не просто чергове свято. Це привід:

  • Замислитися про наш вплив на планету.
  • Зробити свій внесок у збереження довкілля.
  • Об’єднатися з іншими людьми для вирішення екологічних проблем.
  • Показати свою любов до нашої спільної домівки.

Що ми можемо зробити?

  • Економити ресурси: воду, електроенергію, паливо.
  • Сортувати сміття: пластик, папір, скло, органічні відходи.
  • Відмовитися від одноразових речей: пакети, посуд, стаканчики.
  • Використовувати екологічно чистий транспорт: велосипед, громадський транспорт, електромобіль.
  • Свідомо споживати: еко-продукти, етична мода, локальні виробники.
  • Інформувати та просвітлювати: розмови з друзями та родиною, участь у еко-проектах, поширення еко-інформації в соціальних мережах.

Пам’ятаймо, що Земля – це наш спільний дім, і ми повинні дбати про неї.

Всесвітній день селфі Землі

2014 рік: NASA заснувало Всесвітній день селфі Землі, заохочуючи людей робити фотографії на тлі природи та ділитися ними в соціальних мережах з хештегами #СелфіЗемлі #ДеньЗемлі, #ВсесвітнійДеньСелфіЗемлі.

перше фото Землі

Додаткові цікаві факти:

  • Перше фото Землі з космосу було зроблене 1946 року під час експериментального польоту ракети V-2. Знімок, на якому Земля постала тендітною блакитною кулькою на чорному тлі космосу, справив величезний вплив і надихнув рух за охорону навколишнього середовища.
  • Найбільша кількість учасників флешмобу Всесвітнього дня селфі Землі була зафіксована у 2015 році – понад 120 тисяч фотографій з хештегом #СелфіЗемлі було опубліковано в соціальних мережах.

Історичні події 22 квітня

22 квітня сталися такі відомі та значущі історичні події:

  • 1370 рік: Під наказом Карла V, короля Франції, було розпочато будівництво Бастилії, заклавши її основу.
  • 1500 рік: Педру Альвареш Кабрал, португальський мореплавець, відкрив береги Бразилії, ставши першим європейцем, який це зробив.
  • 1838 рік: Пароплав “Сіріус” став першим, хто переплив Атлантичний океан, діставшись з Саутгемптона до Нью-Йорка за 18 днів і 10 годин.
  • 1864 рік: Конгрес США вирішив, що на всіх американських банкнотах буде напис “In God We Trust”.
  • 1915 рік: Німецькі війська провели першу хімічну атаку біля Іпра в Бельгії.
  • 1921 рік: У Чикаго було прийнято закон про штрафи для жінок, які носили короткі спідниці та мали оголені руки на публіці.
  • 1964 рік: Танганьїка та Занзібар об’єдналися, утворивши Республіку Танзанію.
  • 1967 рік: В Греції до влади прийшла військова хунта “чорних полковників” через збройний переворот.
  • 1969 рік: У Г’юстоні, США, була успішно проведена перша трансплантація людського ока.
  • 1974 рік: Літак Boeing 707-321C авіакомпанії PanAm зазнав аварії на Балі, в результаті чого загинуло 107 осіб.
  • 2004 рік: У Північній Кореї сталася зіткнення двох поїздів, один з яких перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні матеріали, що призвело до смерті щонайменше 150 осіб.

Відомі особистості, народжені 22 квітня

22 квітня народилися:

  • 1451 рік: Ізабелла I Кастильська, королева Кастилії та інших королівств.
  • 1692 рік: Джеймс Стірлінг, видатний шотландський математик.
  • 1707 рік: Генрі Філдінг, відомий англійський письменник.
  • 1724 рік: Іммануїл Кант, німецький філософ, чиї ідеї вплинули на сучасну філософію.
  • 1776 рік: Жермена де Сталь, французька письменниця та інтелектуалка.
  • 1834 рік: Гастон Планте, французький фізик, відомий своїми дослідженнями в області електрики.
  • 1854 рік: Анрі Лафонтен, бельгійський юрист та лауреат Нобелівської премії миру.
  • 1870 рік: Володимир Ленін, ключова фігура в російській революції та радянській політиці.
  • 1899 рік: Володимир Набоков, російський письменник, автор роману “Лоліта”.
  • 1904 рік: Роберт Оппенгеймер, американський фізик, один з творців атомної бомби.
  • 1937 рік: Джек Ніколсон, знаменитий американський актор.
  • 1956 рік: Наталія Сумська, українська актриса.
  • 1957 рік: Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі та Голова Європейської Ради.
  • 1974 рік: Василь Вірастюк, український стронґмен, володар титулу “Найсильніша людина світу”.
  • 1982 рік: Кака, бразильський футболіст, володар “Золотого м’яча”.
  • 1990 рік: Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), американський музикант і співак.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk