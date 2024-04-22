Анекдот дня: как рационально потратить премию

А тех, кому ох, как неохота вставать и идти на работу, пусть греет мысль о том, что (ну а вдруг?..) ваш труд таки оценят? Вот, например, как повезло герою нашей сегодняшней истории:

– Мама, поздравьте меня. Я получил очень хорошую премию. Очень. Теперь я могу себе купить машину. Ну, конечно, не супер-пупер…. И скорее всего в рассрочку…. Но все таки.

– Ой, божечки… Как хорошо. Вот тока с машиной надо подумать.

– Шо тут думать, я давно хочу.

– Ну мало ли шо ты хочешь. Во-первых, если твоей премии хватает тока на часть машины, то же ты возьмешь остальные деньги? Следующая премия кАда? Неизвестно. Второе… Куда ты будешь на ней ездить? На работу тебе два квартала… Пешком полезней. На базар? Так для картошки это слишком шикарно. Дачи у нас нет. И самое главное… Не надо людям брызгать в глаза… кислотой. Зависть – плохое дело.

– Мама… Ну как же, а шо же делать?

– А шо тебе деньги руки жгут? Надо срочно потратить. Если хочешь срочно потратить с пользой для жизни, то купи маме путевку в санаторий!

У нас есть и другие анекдоты: