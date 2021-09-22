Как одесский суд «развязал руки» скандальному застройщику?

Одесский апелляционный суд снял арест с земли на месте скандальной стройки Лидерсовском бульваре. Раньше на этом месте находились теннисные корты, но в прошлом году началось строительство нового жилого комплекса. Ранее наложенный арест не давал возможности продолжать стройку.

Такое решение суда возмутило общественность.

По словам активиста Юрия Дьяченко, регистратор изменил целевое назначение земли без соответствующего решения горсовета, в результате чего громада Одессы потеряла часть спортивной инфраструктуры и рекреационной зоны. Однако несмотря на незаконное изменение целевого назначения земли, строительство продолжалось.

«Нет слов, это не суд. Они позволяют дальше строить на земле громады. Они уничтожили спортивную инфраструктуру и строят коммерческое жилье. Но это не конец, целевое назначение сменили незаконно»,

– рассказала депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

По ее словам, общественники будут бороться и дальше.

«Еще есть дело в Хозяйственном суде по отмене госрегистрации земельного участка, и если это получится у нас откроется зеленый свет, чтобы снести незаконное строение и привести земельный участок в первоначальный вид и вернуть спортивную инфраструктуру»,

– добавила депутат.

Также Квасницкая попросила одесситов не инвестировать в это скандальное строительство.

Напомним, в мае Одесский окружной административный суд признал незаконной и приостановил застройку на Лидерсовском бульваре, где ранее располагались теннисные корты. Работы там вела строительная компания «Одесабуд» депутата горсовета от партии «Доверяй делам» Андрея Кисловского. Тогда в прокуратуре сообщали, что у компании «Одесабуд» имеется разрешение только на подготовительные работы.

Также сообщалось о намерении юридического департамента горсовета направить в Министерство юстиции жалобы на застройщиков Лидерсовского бульвара и государственного регистратора, незаконно сменивших целевое назначение земельных участков.

В юрдепартаменте считают, что земельные участки на Лидерсовском бульваре, где располагались теннисные корты, официально предназначены для кортов и административных сооружений, и никакого жилого строительства на этой территории быть не должно. Между тем, здесь хотят возвести семиэтажный жилкомплекс на более чем 200 квартир.

Источник: УСИ

Фото ОО «Зеленый лист»