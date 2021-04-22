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Юристы одесской мэрии хотят жаловаться на застройщиков Лидерсовского бульвара

Юристы одесской мэрии хотят жаловаться на застройщиков Лидерсовского бульвара

Юридический департамент Одесской мэрии рассматривает возможность направить в Министерство юстиции жалобы на застройщиков Лидерсовского бульвара и государственного регистратора, незаконно сменивших целевое назначение земельных участков.

За это члены профильной комиссии горсовета проголосовали в ходе заседания по законности и регламенту.

В юрдепартаменте считают, что земельные участки на Лидерсовском бульваре, где располагались теннисные корты, официально предназначены для кортов и административных сооружений, и никакого жилого строительства на этой территории быть не должно. Между тем, госрегистратор незаконно сменил целевое назначение участка, и теперь компания «Лидер-парк» планирует возвести на этом месте семиэтажный жилкомплекс на более чем 200 квартир.

Кроме того, как сообщил лидер борющегося с незаконной застройкой одесского «Автомайдана» Виталий Устименко, на ближайшую сессию горсовета планируется вынести вопрос о немедленном расторжении договора аренды между городом и застройщиком Лидерсовского бульвара – депутатом Андреем Кисловским на основании открытых криминальных производств по незаконному строительству.

Читайте также: Строительный беспредел в Одессе: застройщик вырубил деревья вокруг теннисных кортов на Лидерсовском бульваре.

Фото ОО «Зеленый лист»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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