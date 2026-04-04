Ключевые моменты:
- Бесплатные автобусы в Одессе курсируют 4 апреля 2026 из-за ограничения электротранспорта.
- Расписание ориентировочно: возможны изменения из-за пробок или тех проблем.
Расписание автобусов на 4 апреля 2026 года.
- Маршрут С3: от ул. Святослава Рихтера до ул. Дегтярная
С ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
С ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.
- Маршрут С4: от ул. Тираспольское шоссе до ул. Дегтярная
С ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.
С ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.
- Маршрут №8 (троллейбус): от Суперфосфатного завода до Железнодорожного вокзала
С Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
С Привокзальной площади (Железнодорожный вокзал): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.
Это расписание предоставлено для информации. Он не учитывает возможные коррективы из-за дорожных обстоятельств, пробок или технических проблем с транспортом.
Спросить AI: