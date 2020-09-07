Эвакуация танкера Delfi снова откладывается: названа причина

Эвакуация затонувшего танкера Delfi снова откладывается.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадй Труханов.
Как выяснилось, во ходе подготовки к финальному этапу работ была обнаружена новая проблема – течь в машинном отделении.
“Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера – ЦТС) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, – устранить течь в машинном отделении”, – заявил Труханов в Facebook.
Gepostet von Геннадий Труханов am Montag, 7. September 2020
Ранее суд наложил арест на танкер.
Напомним, поднимает танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.
Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.
Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.
Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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