Стало известно, куда отбуксируют танкер Delfi

Затонувший в Одессе танкер Delfi отбуксируют в порт Черноморск.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Накануне и Труханов, и министр инфраструктуры Владислав Криклий утверждали, что эвакуация танкера вышла на финальную стадию. Однако танкер пот данным на вечер воскресенья, 6 сентября, все еще находился на одесском пляже “Дельфин”.

Ранее суд наложил арест на танкер.

Напомним, поднимает танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.