Этот день в истории: запатентована первая пожарная лестница

В США 8 апреля 1766 года запатентовали первую пожарную лестницу. Ее высота была чуть менее 10 метров.

Пожарную лестницу придумали после того, как стали появляться многоэтажные строения. Изначально она была деревянной, но позже добавился металлический вариант.

Первую в мире механическую лестницу создал слесарь Пётр Дальгрен в 1777 году. Свой проект он показал Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Его конструкция представляла собой площадку, которая с помощью рычажного механизма поднималась на высоту 20 метров. А первая выдвижная лестница появилась в 1809 году благодаря русскому механику Кириллу Соболеву.

С ростом высоты зданий, увеличивалась и длина пожарных лестниц. На сегодня автолестницы поднимаются до 60-90 метров, но есть экземпляры, достигающие 112 метров.

Отметим, пожарные лестницы бывают ручными, автомобильными и стационарными. Их используют не только во время пожара, но и в других экстренных случаях, например, при спасении утопающих или застрявших на льдине.

Фото: fireengineering.com