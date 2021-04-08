Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, – ученые

Несмотря на антирекорды последних дней по заболеваемости коронавирусом в Украине и смертности от COVID-19, ситуация постепенно стабилизируется, и страна выходит на плато третьей «коронавирусной» волны. Такие данные приводит Национальная академия наук (НАН).

Ученые утверждают, что реальные темпы распространения коронавирусной болезни снижаются уже две недели подряд, поскольку:

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

снижается абсолютное количество ПЦР-тестов;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

По данным НАН, растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных, а это может свидетельствовать о том, что реальные темпы распространения коронавируса могут быть меньше, тех, которые приводятся в официальной статистике.

«Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неопределенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)», — полагают в НАН.

Напомним, на утро среды, 7 апреля, в Украине выявили 15 415 новых случаев коронавируса, 481 человек умер. Выздоровели 11 472 пациента.

Читайте также: Коронавирус: Степанов пронозирует существенный рост заболеваемости.

Фото: freepik_5