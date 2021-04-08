Новости Одессы и Одесской области

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День рождения?

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День рождения?

Сегодня, 8 апреля, 55 лет исполняется американской актрисе Робин Гейл Рай, которая снялась в легендарном сериале «Санта-Барбара».

Робин Райт родилась в 1966 году в Далласе (Техас, США). В 14 лет она стала фотомоделью, а в 18 её пригласили на роль Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара». За эту работу Робин удостоилась трёх номинаций на Дневную премию «Эмми».

В 1986 году она снялась в фильме «Полиция нравов Голливуда», позднее сыграла главную роль в фильме «Принцесса-невеста» режиссёра Роба Райнера.

Однако настоящую известность актрисе принесла роль в фильме «Форрест Гамп», в котором она была партнёршей Тома Хэнкса. Вскоре Райт получила главную роль в фильме «Молл Флэндерс» и снялась с Уильямом Хартом и Эми Мэдиган в судебной драме «Боль любви».

В 2013 году Райт номинировалась на премию «Эмми», а также актриса получила «Золотой глобус» за роль в телесериале «Карточный домик».

Фото: popcornnews.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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